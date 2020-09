L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del piano anti-Covid in Sicilia.

La Regione corre ai ripari per evitare che possano riempirsi le terapie intensive siciliane, come è accaduto al Covid Hospital dell’ospedale Cervello che ha esaurito gli otto posti destinati ai malati più gravi, quelli che hanno bisogno di essere intubati perché in pericolo di vita.

Ruggero Razza, assessore regionale, ha varato un piano d’emergenza per fronteggiare un’eventuale seconda ondata di Covid-19. La mappa per la gestione della crisi prevede 158 posti di terapia intensiva; 83 di sub intensiva – in cui viene praticata la ventilazione assistita tramite i caschi o le macchine senza tecniche invasive – e altri 604 letti per il ricovero nei reparti di Malattie Infettive che saranno scaglionati in cinque bacini (Caltanissetta-Agrigento; Enna-Catania; Messina; Palermo-Trapani e Ragusa-Siracusa) per garantire un’assistenza uniforme su tutto il territorio.