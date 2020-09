L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della preoccupazione in casa Trapani.

Se da un lato le trattative per la cessione non registrano significativi passi in avanti – scrive il quotidiano – nessuna garanzia sembra arrivata dalla proprietà sulla prosecuzione della stagione ad appena due settimane dall’inizio del campionato.

Il video postato sui social dai giocatori granata più rappresentativi, Pettinari, Del Prete e Luperini, che si allenano all’alba sulla spiaggia di San Giuliano, bene descrive il momento attuale in cui le certezze sono davvero poche.