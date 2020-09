L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione Coronavirus un Sicilia.

Dopo giornate di rialzi consecutivi torna a scendere, anche se di poco, il bilancio quotidiano dei contagi da SarsCov-2 in Italia, e la Sicilia, stavolta, è tra le regioni che registrano un netto rallentamento di infezioni nell’arco delle 24 ore, rientrando sotto quota cento con 61 positivi accertati, ma registrando una nuova vittima riconducibile al virus: una ottantenne di Salemi, deceduta in ospedale, non ancora inserita nel bollettino epidemiologico del ministero della Salute – scrive il quotidiano.

I dati ministeriali, su circa 4000 tamponi effettuati nell’Isola, indicano in realtà 44 casi in totale, di cui 14 nel palermitano.