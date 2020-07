L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Musumeci e Razza sono preoccupati dall’ondata di turisti e siciliani di rientro che sta per arrivare. Nelle spiagge e località turistiche le regole anti-contagio non vengono rispettate con la dovuta attenzione. E’ da lì che alla Regione temono possano iniziare nuovi focolai.