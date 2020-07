L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Sono 13 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore: 9 in provincia di Catania, 2 nel Ragusano, una nel Messinese e un’altra nel Nisseno. Musumeci non esclude nuove misure restrittive. Il ministro della Salute, Roberto Speranza: «dobbiamo tutelare il nostro Paese dentro un quadro internazionale che sta peggiorando. Viviamo in un solo pianeta. Questa battaglia si vince con determinazione e solidarietà».