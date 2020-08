Gds: "Si ferma anche Doda, Boscaglia «studia» Silipo, il tecnico potrebbe utilizzare l’under come un jolly in avanti"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo alle prese col ritiro di Petralia Sottana. Anche Doda si è fermato a causa di problema muscolare al polpaccio. Un affaticamento da valutare la prossima settimana. Si cerca ancora la perfezione degli automatismi in difesa, specialmente per quanto riguarda i movimenti nel caso uno dei terzini dovesse scalare: linea bloccata con tre uomini per “preservare” la discesa del tornante.

Negli ultimi allenamenti Boscaglia ha dato parecchia rilevanza al posizionamento di Silipo, utilizzandolo sia alle spalle del centravanti, sia da esterno offensivo