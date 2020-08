L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Avanti tutta per Corrado, è lui il profilo ideale per completare la scena di sinistra. La trattativa è interamente in mano al club nerazzurro: il Palermo non ha particolari pretese sulla formula di trasferimento e il giocatore gradisce la destinazione, sebbene ci siano anche società di Serie B interessate a lui. Il pressing del Palermo potrebbe portare ad un’accelerata.