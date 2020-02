L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul dubbio Sforzini-Ricciardo. Dall’emergenza all’abbondanza, il passo è breve. Il primo, in assenza del titolare, ha dimostrato di poter garantire gol e fisicità da punta centrale. Il secondo, appena rientrato dallo stop forzato delle ultime settimane, scalpita per riprendersi un posto che prima dell’infortunio non era mai stato in discussione. Nel tridente c’è spazio solo per uno dei due. Un dualismo che il tecnico probabilmente scioglierà solo poche ore prima della sfida col Biancavilla. Sforzini ha siglato un gol col Marina di Ragusa e una doppietta con l’FC Messina. Per Ricciardo, invece, i dubbi non mancano: prima di infortunarsi veniva da un periodo tutt’altro che roseo. L’ultima rete su azione del capocannoniere rosanero è datata 3 novembre, ovvero in occasione della goleada inflitta al Corigliano tra le mura amiche. Da quella partita in poi, Ricciardo ha realizzato solamente una rete, su calcio di rigore, a Castrovillari. Pergolizzi, al momento, può solo valutare le modalità del rientro di Ricciardo. Un ingresso graduale, per fargli riprendere i novanta minuti, oppure un lancio immediato tra i titolari per non fargli perdere fiducia? L’ipotesi più probabile, allo stato attuale delle cose, sembrerebbe essere la prima, anche perché Sforzini ha dimostrato sul campo di meritare un posto dal primo minuto di gioco. Tra i due, però, sta per iniziare un ballottaggio che finora non si era mai visto, anche perché, prima dell’infortunio di Sforzini, il ruolino di marcia di Ricciardo era pressoché immacolato.