L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Pirrello, difensore del Trapani: «Più che guardare la distrazione iniziale, bisogna guardare il resto della partita – ha detto Pirrello – A mio parere ho visto un Trapani propositivo e che ha creato tanto. Quando è arrivato l’errore è stata brava la Salernitana a sfruttare l’occasione su un cross dove potevamo fare meglio. Sapevamo che sfruttava le ripartenze e c’è ben riuscita. Ora serve unirci di più, fare come abbiamo fatto nell’ultima partita per stare concentrati, evitando questi tipi di errori. Sicuramente il risultato della Cremonese influisce anche su di noi. Dobbiamo cercare di sfruttare lo scontro diretto. È una squadra tosta, preparata. Sarà uno spareggio che servirà ad accorciare la classifica e dare morale alla squadra. È vero, sono arrivato in Toscana con grandi aspettative che poi non si sono rivelate tali. Il cammino della squadra è stato complicato, non dimentichiamo i cambi di allenatori, ma ho anche giocato da titolare. A Trapani sono arrivato da poco, mi sono trovato subito bene, mi sono sentito parte della squadra sin dal primo minuto. Dal punto di vista fisico sono al cento per cento, ora sta a Castori fare le scelte. Il Trapani – conclude Roberto Pirrello – deve migliorare ogni giorno. Dobbiamo ascoltare Castori e fare ciò che ci dice di fare. Il tecnico crede molto nel calcio che fa e difficilmente cambierà qualcosa. Noi lavoriamo sulle sue certezze, che devono essere le nostre».