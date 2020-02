L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza la preparazione del Palermo alla sfida contro il Biancavilla. Doda è tornato in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio. Un rientro importante per Pergolizzi, che adesso deve fare i conti solo con le assenze dei lungodegenti Santana e Corsino, oltre che di Ferrante e Lucera. Domenica contro il Biancavilla mancherà anche Lancini per squalifica: il giudice sportivo ha ufficializzato lo stop di una giornata per il centrale rosanero, espulso domenica scorsa nella gara giocata in casa della Cittanovese. Il tecnico sta già disegnando la nuova difesa con il ritorno a quttro. Ieri ha provato a più riprese il 4-3-3, sfruttando la presenza di Doda che, come Ricciardo, ha svolto quasi tutto l’allenamento insieme ai compagni. I due hanno svolto, a metà tra le due esercitazioni tattiche del pomeriggio, una corsa a bordo campo, per poi tornare a lavorare sul terreno di gioco dell’impianto militare. L’albanese è stato inizialmente schierato sulla fascia sinistra, con Langella a destra e la coppia centrale composta da Peretti e Crivello. Nella seconda esercitazione, invece, Doda è tornato a destra, con Accardi e Crivello in mezzo. In avanti, Ricciardo è rimasto fuori in occasione della prima esercitazione tattica, venendo schierato successivamente al centro del tridente con Ficarrotta e Floriano ai lati.