L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su una nuova statistica del Palermo: cinque nuovi marcatori nel 2020. In totale sono 17 i giocatori andati a segno in ventitrè giornate di campionato e l’elenco si è arricchito di un nome nuovo la scorsa domenica, con Peretti che ha festeggiato la sua prima rete stagionale. Prima di lui, nel 2020, era toccato ad altri quattro suoi compagni sbloccarsi in campionato: Mauri, Langella e Silipo hanno trovato la loro prima rete nella gara casalinga col Marsala, mentre Floriano ha potuto festeggiare il suo primo gol a tinte rosanero nel match interno col Roccella, vinto grazie ad un suo calcio di rigore. Tra quelli che vantano almeno una presenza da titolare in campionato, portieri esclusi, sono solo tre i giocatori della squadra di Pergolizzi che ancora non hanno trovato la via della rete: Accardi, Crivello e Vaccaro, tutti difensori. Per il resto, chi ha giocato dal primo minuto ha realizzato almeno un gol.