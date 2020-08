L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del calciomercato del Palermo. Ci sono sette posti liberi per completare l’organico.

La priorità rimane l’attaccante. Un bomber di categoria da aggiungere ad una batteria a cui già è stato inserito Saraniti, oltre al rientro di Lucca – scrive il quotidiano -.

Uno dei sette posti rimasti liberi in organico sarà per il centravanti e la dirigenza di viale del Fante è pronta a giocarsi tutte le proprie carte su Corazza della Reggina. Con l’offerta al giocatore, i rosa hanno la certezza di aver scavalcato Modena e Avellino nella corsa al bomber e cercano un punto d’incontro con la controparte, per garantire a Boscaglia il tanto atteso rinforzo in attacco senza sforare il budget previsto per la campagna acquisti.