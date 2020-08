L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del mercato del Palermo. La squadra – scrive il quotidiano – è un cantiere, mancano ancora troppi tasselli per poter dire se si potrà lottare per la promozione diretta oppure se ci si dovrà accontentare dei play-off.

Si parte da Boscaglia, ma resta da capire se al tecnico verrà consegnata una fuoriserie come a Pergolizzi D o una squadra normale da cui bisognerà spremere il massimo. Il club si sta muovendo con giudizio stando attento al portafogli, ma è chiaro che va fatta qualcosa di più – sottolinea il quotidiano -.Se si punta solo su svincolati o su giocatori (anche vincenti) che erano seconde scelte, vincere subito non sarà facile nemmeno per Boscaglia.