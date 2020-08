L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del mercato del Palermo. Con Corazza che sembrerebbe in chiusura per l’attacco, se i rosanero dovessero intervenire anche sulla trequarti resterebbero solamente cinque posti liberi in organico.



Il centrocampo con i soli Martin e Martinelli, è il reparto in maggiore sofferenza dal punto di vista numerico.

Se si dovesse giocare col 4-2-3-1, mancherebbero ancora due elementi, con almeno un giocatore che possa contendersi il posto con Martin. In realtà, considerando che Boscaglia ha spesso adottato la mediana a tre, potrebbero essere necessari addirittura altri quattro innesti per completare le coppie lì in mezzo. In questo caso, rimarrebbe solo uno slot per la difesa: a destra c’è solo Doda e a sinistra Crivello, il cui posto al centro è messo in dubbio dall’arrivo di Marconi.