L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione del Trapani. Quattro giorni per preparare una sfida decisiva. Quella contro il Pescara in programma venerdì sera al «Provinciale» alle 21 che solo in caso di successo potrebbe lasciare ancora ai granata residue speranze di agguantare in extremis una salvezza che ormai appare compromessa. Tutti disponibili tranne l’attaccante Stefano Pettinari, che venerdì scorso a Pisa durante il riscaldamento aveva accusato il riacutizzarsi del fastidio ai flessori della coscia destra, che si era manifestato nella gara precedente contro il Benevento. Le sue condizioni sono da valutare.