L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione Coronavirus in Sicilia.

A Palermo e in molte città siciliane, nella cosiddetta fase 3 dell’emergenza sanitaria, la situazione sembra essere completamente cambiata. Nei luoghi all’aperto la mascherina – eccetto rari casi – non viene più indossata. In quelli al chiuso sono in tanti a farsi beffe della legge e ad entrarvi senza. All’interno dei locali di molte attività commerciali: «La prego non insista, a Palermo il virus non c’è». A pronunciarla sono gli intolleranti all’utilizzo della mascherina.