L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Dattilo. Il direttore sportivo Giuseppe Scarcella ha rassegnato le proprie dimissioni «La situazione era tesa da tempo, ma è precipitata negli ultimi giorni. Ho visto che alcuni passi da me compiuti non sono stati del tutto graditi e compresi – chiarisce l’ormai ex ds -. Da qui la decisione di farmi da parte nell’interesse primario della società che è e resta in cima ai miei pensieri. In una società sportiva, come in ogni famiglia, ci sta che non tutto sia condivisibile». Nagib Sekkoum, centrocampista di 39 anni, spiega: «Anche quest’anno ho il avuto il piacere di essere riconfermato a Dattilo. Mi trovo bene con i compagni di reparto, stiamo lavorando tanto per trovare la giusta intesa». Per l’attacco in arrivo il giovane Kevin Girgenti, proveniente dalla Primavera del Trapani.