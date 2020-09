L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Licata. Si pensa di tagliare qualche calciatore voluto da Boncore. Al momento l’unico ad essere andato via è Saba, che dovrà stare fermo per un po’ di tempo. Con molta probabilità non sarà l’ultimo: il tecnico Campanella avvierà un dialogo per Massimino per sviluppare alcune valutazioni.