L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla probabile formazione contro il Marsala, nel caso in cui dovesse essere certificato l’allarme Felici. Oggi si capiranno le reali condizioni dell’attaccante, ma l’intenzione è portarlo con la squadra in vista del Marsala. Ieri nella partitella spazio anche a Rizzo Pinna in attacco. Ha svolto allenamento differenziato, invece, il centrocampista Mendola. Per il resto della formazione Pergolizzi non ha grossi dubbi. Semmai, nel test in famiglia di ieri, ha voluto riproporre alcuni esperimenti già provati nella parte conclusiva del 2019: Mauri ha giocato da mezzala nel centrocampo con Martin e Martinelli, nel secondo tempo dell’amichevole, mentre in difesa il tecnico ha voluto dare spazio alla coppia centrale composta da Accardi e Crivello, con Marong e Vaccaro terzini. Nel primo tempo, la retroguardiaera formatada Doda, Lancini, Peretti e Bechini, quest’ultimo altro 2001 che però appare indietro nelle gerarchie. Pergolizzi, in ogni modo, spera di non dover fare affidamento su under diversi da quelli utilizzati finora. Per le condizioni bisognerà attendere le prossime ore.