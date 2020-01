L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Floriano attende una chiamata dal Bari per rescindere il suo contratto. Successivamente, dovrà discutere gli ultimi dettagli col Palermo per il suo trasferimento in Sicilia. L’attaccante vuole infatti garanzie per un ulteriore anno di contratto, in caso di risalita tra i professionisti. Sagramola e Castagnini, che negli ultimi giorni hanno valutato diverse alternative nel reparto avanzato, sembrano decisi a chiudere per quello che nella passata stagione è stato il capocannoniere del Bari in Serie D. Il giocatore avrebbe declinato tutte le altre proposte provenienti dalla Serie D, ad eccezione di quella del Palermo.