L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione di Felici, che tiene il Palermo in apprensione dopo aver lasciato anzitempo il campo nella seduta di ieri mattina a causa di uno scontro nella partitella contro l’U17. Un colpo sopra al ginocchio, quello subito dal fantasista classe 2001, tale da non potersi rimettere in piedi per diversi minuti. Dopo aver lasciato il campo, ha continuato a zoppicare. La prima impressione è quella di una botta dolorosa, ma innocua. Le sue condizioni verranno valutate oggi e se dovesse saltare la seduta, scatterebbe l’allarme.