L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sullo sbarco dei migranti a Palma di Montechiaro. Si è parlato di 400 persone. Per la Questura di Agrigento dovrebbero essere una settantina o poco più. L’imbarcazione rintracciata e sequestrata non avrebbe potuto contenere 400 persone, come sostenuto da alcuni cittadini. I tunisini sono stati trasferiti nella struttura di Porto Empedocle dove sono stati rifocillati, identificati e sottoposti alle prime visite sanitarie.