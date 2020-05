L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli ospedali verso la normalità. Nel Palermitano, il “Cervello” l’ospedale di Partinico torneranno alle normali funzioni, così come il Civico. Tutti gli impianti allargheranno la loro attività fino a tornare alle specializzazioni in funzione a febbraio. La guardia in tutti gli ospedali verrà tenuta altissima e per farlo viene previsto che quelli che sono stati utilizzati per il Covid e che ora torneranno alle vecchie funzioni debbano comunque essere pronti a tornare a fronteggiare il virus in tempi brevissimi nel caso di una nuova impennata dei contagi. Ciò farà sì che alcuni ospedali resteranno «convertiti», altri convertibili in un massimo di 48 ore e altri ancora in un massimo di 6 giorni.