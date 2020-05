L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul bilancio del primo fine settimana dopo il lockdown in Sicilia. Da Palermo a Trapani, diversi gli episodi di affollamento. A Palermo sabato sera assembramenti, controlli e momenti di tensione. In via Zoppo di Gangi, è servito l’intervento della polizia municipale a causa del mancato rispetto delle norme di distanziamento in un locale. In totale sono stati 18 i minori denunciati perché assembrati.