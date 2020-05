L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui controlli a Mondello. Anche Manfredi Borsellino, vicequestore del commissariato di Monello, va in spiaggia per controllare che non ci siano assembramenti. Alle 9 del mattino è giunto anche Orlando, che ha riscontrato un lento ritorno alla normalità. La spiaggia è affollata ma la distanza di sicurezza sembra garantita.