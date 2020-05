L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, ormai prossimo a lasciare il Palermo: «Sarei rimasto volentieri, ma ora si vuole un allenatore più esperto. La piazza lo chiedeva e l’ha fatto capire. Se è normale dopo un trionfo? No, soprattutto se la società avesse operato una scelta per accontentare la gente. Si cerca un nome più importante e con un passato diverso dal mio. Però non è detto che un “nome” vinca di sicuro. Casi Parma e Bari? Credo più ad un fatto di immagine, al di là dei risultati straordinari ottenuti. Qualcuno si lamentava del gioco? Stupidaggini, si vede che non conosce la D».