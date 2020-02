L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla squalifica di Santana. L’argentino, costretto ai box dallo scorso 8 dicembre per la rottura del tendine d’Achille, è stato squalificato per una giornata. «Condotta non regolamentare», quella che il capitano rosanero avrebbe tenuto dalla panchina del «Dino Liotta» di Licata, tant’è che è stato espulso nel corso del secondo tempo per proteste nei confronti dell’arbitro Crezzini. Un arbitro che mantiene la sua media di un espulso a partita quando incrocia il Palermo: nell’unico precedente, ovvero nella sconfitta casalinga con l’Acireale (la partita in cui si infortunò Santana), mostrò il cartellino rosso a Lancini. Per Palermo-Nola, dunque, Santana non prenderà posto in panchina, come ormai consuetudine negli ultimi mesi. Il giudice sportivo, inoltre, ha diffidato Mauri, giunto alla quarta ammonizione in campionato. Oltre a lui, rischia la squalifica anche Felici, a causa dello stesso numero di ammonizioni.