L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui funerali di Franco Marchione, storico collaboratore del Palermo. Tutto il club al completo gli ha reso omaggio ieri mattina presso la Parrocchia di Sant’Oliva, in corso Calatafimi. Presente anche l’ex vicepresidente Miccichè, insieme ad alcuni ex dipendenti dell’ormai fallita Us Città di Palermo. Tifosissimo rosanero sin dalla nascita, Marchione è stato per decenni l’anima palermitana all’interno del club, nonché il«risolutore» di ogni questione legata alla vita di tutti i giorni per i calciatori (dal trasporto alle bollette), che in questi giorni non hanno fatto altro che esprimere il loro cordoglio sui propri profili social. Un dolore che non poteva non coinvolgere anche la tifoseria del Palermo, presente ieri alla cerimonia per dare l’ultimo saluto al collaboratore del club di viale del Fante. Alcuni membri del collettivo «Curva Nord 12» hanno preso parte al funerale, mostrando uno striscione all’esterno della chiesa: «Ciao Franco, cuore rosanero».