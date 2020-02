L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Nola. Le prime indicazioni riaprono la porta al classico centravanti: Ricciardo, Sforzini e Lucca si contendono l’unico posto a disposizione. Stop precauzionale per Ficarrotta a causa di un attacco influenzale. Ricciardo è a caccia di una maglia da titolare che gli manca dallo scorso 19 gennaio, quando si infortunò nella sfida col Roccella; Sforzini vuole riprendersi il posto che aveva conquistato a suon di gol anche grazie ai problemi muscolari del compagno di reparto e Lucca, che titolare non lo è mai stato, vuole provare al tecnico di essere pronto a giocare anche dal primo minuto, dopo due presenze consecutive da subentrato. Quest’ultimo, però, appare defilato rispetto ai due bomber di maggiore esperienza della squadra rosanero.