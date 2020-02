L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Nola. Non ci si dovrebbe allontanare dal 4-3-3, con il solito ballottaggio per la punta centrale. In difesa, tornerà Vaccaro a sinistra, mentre a destra sarà ancora il turno di Doda. In mezzo, con Crivello, il tecnico rosa ha schierato Lancini. A centrocampo, con Martinelli a riposo precauzionale, è stato provato Ambro con Langella e Martin, mentre Kraja ha agito da mezzala sinistra in una linea sperimentale con Mauri regista e Lucera (poi sostituito da Rizzo Pinna) mezzala destra. Pochi nodi da sciogliere, dunque, in vista del ritorno a casa per la sfida col Nola. Una sfida che vedrà il Palermo tornare al «Barbera», dove ha vinto quattro gare di fila e dove punta ad allungare la propria striscia positiva, sperando nella spinta da parte dei tifosi.