L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla difficile situazione del Marsala. Questo pomeriggio ci sarà un incontro in Comune con il sindaco Alberto Di Girolamo, l’assessore allo Sport Andrea Baiata e il presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano per chiarire alcuni aspetti societari alla luce degli ultimi eventi ed avere contezza di quelli che sono i programmi societari. I risultati non positivi e le vertenze presentate da alcuni tesserati sulle spettanze arretrate relative alla scorsa stagione e da saldare entro fine mese per scongiurare una penalizzazione in classifica, complicano la situazione. «Siamo stati sin qui molto comprensivi -hanno sottolineato i calciatori in conferenza stampa- e ciò in quanto ci riteniamo professionisti seri e, inoltre, per il rispetto che abbiamo per la città e per i tifosi azzurri. Marsala è una piazza importante, siamo orgogliosi di indossare la maglia di questa squadra; ma c’è un limite a tutto, anche perché abbiamo famiglie da mantenere». Stamane, il presidente Domenico Cottone, il suo vice Mimmo Li Causi e altri soci sono stati convocati al Comune per una riunione urgente organizzata dal primo cittadino su espressa richiesta avanzata in consiglio comunale dal presidente Enzo Sturiano.