Pergolizzi può tirare un sospiro di sollievo. Il tecnico, almeno sul campo di allenamento, ha ritrovato Ricciardo e Doda, questo sembra aver messo fine all’emergenza dell’ultimo mese, che ha visto la squadra adattarsi a diversi moduli. L’attaccante ex Cesena, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, sta bene e con ogni probabilità verrà convocato per la gara contro il Biancavilla, anche se dovrà vedersela con Ricciardo per una maglia da titolare. Per Doda, invece, rimane qualche dubbio. Il terzino da diversi giorni lavora a parte a Boccadifalco, ma domani potrebbe allenarsi con il resto dei compagni. In settimana verranno effettuati dei test, per capire la condizione dei due calciatori, per poi prendere una decisione.