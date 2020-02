Domenica contro il Biancavilla ci sarà in campo Crivello. Il difensore domenica scorsa non ha preso parte alla sfida contro la Cittanovese, perché Pergolizzi ha preferito non rischiarlo, ma i problemi muscolari sono totalmente superati. Dall’ultima trasferta, scrive “Il Giornale di Sicilia” oggi in edicola, non ci sono stati problemi fisici a parte l’occhio nero rimediato da Langella, ma nulla di preoccupante. A questo punto gli unici indisponibili per domenica saranno: Santana, Corsino, Ferrante, Lucera e Mendola, oltre allo squalificato Lancini.