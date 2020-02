Il Palermo dovrà sfruttare il “Barbera” per chiudere i conti con la promozione e volare verso la Serie C. I rosa tra le mura amiche vantano una striscia di tre vittorie consecutive nel 2020 e una sola rete subita (il rigore Balistreti), un rendimento che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni davanti ai propri tifosi. Sfide non certo proibitive, che potrebbero anche far scorrere i titoli di coda sul campionato, se il rendimento in trasferta dovesse proseguire in questa maniera. Lontano dal “Barbera” i rosa hanno raccolto nove vittorie e due pareggi, e i risultati interni vanno adeguati a questo livello per voltare pagina e raggiungere la Serie C.

Si partirà dal Biancavilla che, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, apra un ciclo di sfide interne che non rappresentano degli ostacoli insormontabili. Dopo la squadra allenata da Mascara tocca al Nola, attualmente undicesimo in classifica (con il sesto miglior rendimento in trasferta), poi toccherà alla Palmese ultima in classifica e che in trasferta ha raccolto solamente tre punti con tre pareggi. Dopo toccherà al Giugliano e al Castrovillari, ma a quel punto i giochi potrebbero essere già chiusi. Adesso il Palermo, tra le mura amiche, dovrà mettere in fila dei risultati positivi e raggiungere Giugliano e Savoia in testa alle squadre che hanno raccolto più punti in casa (rispettivamente 31 e 30, con il Palermo a 28) e cercare di chiudere il campionato il prima possibile.