Sembra averci preso gusto il Palermo a giocare alle 15. Dopo il derby contro l’Fc Messina e la trasferta in casa della Cittanovese, i rosanero posticiperanno di mezz’ora la gara contro il Biancavilla. Il club di viale del Fante – scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” – ha chiesto l’autorizzazione a scendere in campo mezz’ora dopo l’inizio consueto previsto dalla LND e, anche in questa occasione, ha ricevuto l’ok. La stessa cosa accadrà in casa del Licata, 23 febbraio. I gialloblù hanno già annunciato lo slittamento e anche il Palermo è d’accordo. Sempre il Licata, avversario domenica del Savoia, ha acconsentito la richiesta dei campani di giocare alle 15 a Torre Annunziata.