Il Palermo domenica, contro il Biancavilla, dovrà fare a meno di Edoardo Lancini perché squalificato. L’assenza dell’ex difensore del Brescia, però, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, non crea problemi a Pergolizzi vista l’abbondanza di sostituti, ma anche perché quando non ha presto parte alle gare il Palermo non ha mai perso, anzi ha vinto per due volte con il risultato di 1-0. Nei 220′ senza il centrale, inoltre, gli avversari hanno segnato una sola volta (Palermo-Acireale 1-3, con i rosa in dieci).