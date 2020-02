Per pensare alla tattica è ancora presto, ma Pergolizzi dovrà anche riflettere su come sostituire Lancni, espulso domenica contro la Cittanovese. Al tecnico l’assenza dell’ex Brescia non crea molti grattacapi perché le alternative, per sua fortuna, non mancano. Il tecnico – scrive “Il Giornale di Sicilia” oggi in edicola – sta riflettendo sull’impostazione e decidere di accantonare la difesa a tre e tornare a quattro, ma tutto dipende dal recupero di Doda. Anche senza l’albanese il Palermo potrebbe comunque giocare con quattro uomini dietro perché a destra può tranquillamente giocare Accardi, con Vaccaro sull’out opposto. Ci sarebbe anche Langella pronto a fare il terzino destro, come fatto nelle ultime settimane per emergenza. Se Pergolizzi dovesse optare per schierare la difesa a quattro i centrali sarebbero Peretti e Crivello, in caso di difesa a tre schiererebbe Accardi, Peretti e Crivello, con Vaccaro esterno a centrocampo sulla sinistra e Langella sulla destra.