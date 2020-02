In Serie D vige l’obbligo di avere in campo quattro under – almeno un 2001, due 2000 e un 1999 – ed è importante “pescare” bene per poi non avere difficoltà a mandare la squadra in campo. Il Palermo è riuscito a farlo e domenica, contro la Cittanovese, la vittoria è arrivata anche grazie a Christian Langella, autore di un assist e un gol, e Manuel Peretti autore del gol che ha portato i rosa sul 2-3. Quelli che hanno contribuito maggiormente sotto porta sono – scrive l’edizione odierna de “La Repubblica” – Langella, Erdis Kraja, classe 2000, e Mattia Felici 2001. L’attaccante romano non va a segno da diverse partite, ma domenica si è guadagnato il quinto rigore del suo campionato. Anche il terzino Masimiliano Doda si è guadagnato due calci di rigore in stagione. In gol in questa stagione sono andati anche i palermitani Raimondo Lucera, autore del gol nella prima gara di campionato contro il Marsala, Danilo Ambro a Locri nel match contro il Roccella, Manuel Peretti e Andrea Silipo, con quest’ultimo in gol all’esordio in rosanero.

Nel Palermo – continua “Repubblica” ci sono anche degli under che non hanno trovato spazio. È il caso di Luigi Mendola, centrocampista classe 2000, fermato dagli infortuni; Andrea Ferrante, classe 2001, che a gennaio poteva fare le valigie, ma è rimasto in rosa dove è chiuso da Felici e Silipo; Andrea Rizzo Pinna, trequartista classe 2000, che durante il ritiro sembrava indirizzato verso una stagione da titolare, ma che non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio. Anche per Boubacarr Marong, difensore classe 2000, non c’è stato spazio fin qui, ma il club ha deciso di non cederlo perché ha grossa fiducia in lui.