L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla squalifica di Zamparini.

Da prosciolto a primo dei colpevoli: la Corte d’appello federale ha accolto il ricorso della Procura Figc. I giudici hanno infilitto all’imprenditore friulano una pena più aspra rispetto a quella richiesta dal procuratore federale Chinè: cinque anni di inibizione. Zamparini, però, ricorrerà al Collegio di Garanzia del Coni, così come gli altri deferiti. La corte ha disposto la stessa pena per Walter Tuttolomondo. Tre anni a Bergamo, due anni a Coco e un anno a testa a Macaione e Albanese. Pagano gli inglesi (un anno di inibizione a Richardson e Facile, nove mesi a Treacy), la figlia Silvana Zamparini e la moglie Laura Giordani (sei mesi di inibizione per entrambe), Giammarva (un anno) e Bettini (sei mesi). Due anni e tre mesi di inibizione per Daniela De Angeli.