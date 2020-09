L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Sfuma definitivamente Corazza, approdato all’Alessandria. Contratto triennale alle cifre richieste dal centravanti, condizioni che i rosa non hanno potuto soddisfare.

Kanouté del Catanzaro rimane nel mirino. Complicata la pista Pettinari: sul centravanti si sono fiondate società appena retrocesse in Serie B come Spal e Brescia, che garantirebbero cifre più alte rispetto a quelel del Palermo. Rimane in piedi l’ipotesi Gliozzi.