L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui punti controversi dell’ultimo decreto. Il Governo ha annunciato che nei prossimi giorni sul suo sito o tramite circolare del Ministero dell’Interno ai Prefetti compariranno i chiarimenti necessari a sciogliere gli equivoci. Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ha incluso anche gli amici tra i congiunti. Violazione della privacy? Non sarà necessario indicare il nome della persona da cui ci si sta recando e le forze dell’ordine non saranno autorizzate a richiederlo. Nel decreto non è scritto nulla riguardante le seconde case, ma la ministra De Micheli ha detto che il divieto resterà.