L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla ribellione dei governatori del centrodestra. Nello Musumeci salda l’asse con i governatori leghisti e torna in pressing su Conte per ottenere il via libera alla ripartenza anticipata in Sicilia almeno per negozi e turismo interno. Il Governatore della Sicilia ha chiesto di allentare i vincoli domenica scorsa direttamente al premier durante la riunione della cabina di regia nazionale di cui fa parte. E tuttavia Conte non aveva accolto nessuna delle richieste di Palazzo d’Orleans. «Noi non abbiamo grandi fabbriche ma una diffusa presenza di piccole e medie imprese nel commercio, nel turismo, nell’artigianato e nei servizi. Metterle in condizioni di lavorare, nel rispetto assoluto delle norme di sicurezza, è un dovere del governo nazionale. Se proprio non vuole farlo, Conte autorizzi le Regioni ad adottare le misure che risultino compatibili con la situazione epidemica locale». Le Regioni possono solo inasprire le misure nazionali, mentre non possono vararne di più flessibili.