L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole dell’ad del Palermo Sagramola, dopo le dimissioni del vicepresidente Di Piazza. «Mi rimetto a quanto pubblicato sul comunicato» – ha commentato il dirigente. «Sono soddisfatto, perché c’è stata l’approvazione del protocollo sanitario, si è parlato del centro sportivo e la palla passerà alla proprietà perle sue valutazioni. È stato soprattutto approvato il budget per la stagione 2020/21». Budget che dovrebbe aggirarsi sui 6 milioni, con un mercato ancora tutto in divenire. «Quando sarà ufficializzato il campionato in cui giocheremo – conclude Sagramola – sperando sia quello di Lega Pro, faremo le nostre valutazioni sia sul tecnico che sulla squadra». Un organico che potrebbe essere rivoluzionato.