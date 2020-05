L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” ricorda l’ultima partita con la maglia rosanero dell’ex capitano del Palermo Eugenio Corini. Il 27 maggio 2007 è arrivato l’ultimo gol su punizione da 40 metri a Udine. Al momento di quel gol, con la qualificazione in Coppa Uefa già in tasca, difficilmente sisarebbe potutoipotizzare un addio: «Per come eravamo arrivati, forse avrei potuto pensarlo. Foschi qualche giorno prima mi disseche avevanol’intenzione di rinnovarmi il contratto e io chiesi di parlare col presidente, proprio in vista del viaggio verso Udine. Parlai con lui, ma dovevo capire tante cose. Avevo la percezione che potesse essere l’ult ima partita col Palermo, però dentro di me pensavo fosse impossibile.Invece poi è successo quel che è successo, anche quando decisi di rimanere ci fu un po’ di freddezza».