L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle condizioni del manto erboso del “Barbera”. Il Palermo, però, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per lo stato di salute del campo e ha spiegato, con un comunicato, il perché delle diverse chiazze ingiallite presenti nell’intero rettangolo di gioco: «La colorazione del prato dipende dal ritardo con il quale l’erba invernale sta sostituendo quella estiva. Ritardo dovuto al fatto che la trasemina sia stata effettuata dovendo tener conto degli impegni con le nazionali degli scorsi mesi di ottobre e novembre». Gli impegni degli azzurri e della nazionale femminile a Palermo hanno provocato un rallentamento nella crescita: «Il fondo del terreno – prosegue il club – a prescindere dalla pigmentazione dell’erba, rimane in condizioni più che soddisfacenti». Nonostante la soddisfazione, già ieri i giardinieri della ditta Palumbo erano in viale del Fante per dare un’ulteriore sistemata al campo. Il titolare della ditta che si occupa della manutenzione del prato, in un commento sulla propria pagina di Facebook, si è anche sbilanciato sui tempi di completamento dell’operazione: «Entro venti giorni il campo ritornerà più verde di prima». Nel derby con l’Fc Messina potrebbe ancora esserci qualche chiazza, ma già a febbraio il manto erboso dovrebbe essere perfetto.