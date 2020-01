L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo. E’ ancora presto per pensare ad una nuova fuga. Le cinque lunghezze di distanza dai campani danno un minimo di sicurezza in più, dopo aver chiuso il 2019 con le maglie bianche ben visibili negli specchietti retrovisori. L’anno si è chiuso con soli tre punti di distacco, complice un altro pari inatteso per gli uomini di Pergolizzi (in casa col Troina con due rigori sbagliati). Il rimpianto, per il Palermo, può semmai essere quello di non aver approfittato pienamente del calo dei diretti avversari. Perché il Savoia viene da due pareggi di fila, ma i rosa hanno ottenuto soltanto una vittoria in questo frangente. Quella di domenica, che è valsa il ritorno a +5 e un po’ di ossigeno in classifica, ma se Ricciardo e compagni avessero fatto il loro dovere contro il San Tommaso, oggi la capolista sarebbe addirittura a sette punti di distacco dalla seconda. Sarà vero che il divario dal Savoia in passato è stato decisamente più ampio, ma il gap con la prima inseguitrice finora ha toccato un massimo di otto punti(quando l’Acireale non era ancora stato penalizzato). Una situazione non così lontana da quella attuale.