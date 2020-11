L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Potenza.

I lucani hanno scelto il silenzio per preparare la trasferta di Palermo. La sconfitta contro la Vibonese ha certificato la crisi.





Al terzo tentativo, Palermo-Potenza si gioca e andrà in scena in condizioni totalmente diverse rispetto a quelle che si sarebbero viste in avvio di stagione. La squadra cercherà di riscattarsi senza due pedine di rilievo come Conson e Cianci. Le loro assenze non dovrebbero indurre Capuano a cambiare modulo, confermando dunque il 3-5-2.