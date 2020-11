L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Catania, riportando le dichiarazioni del tecnico Raffaele:

«Dobbiamo partire dal secondo tempo giocato a Teramo, ma anche nel primo la squadra non mi è dispiaciuta, purtroppo il risultato non ci ha premiato. In questa fase di difficoltà dobbiamo trovare maggiore concentrazione nei momenti topici della partita».





«Fino ad ora abbiamo pagato caro ogni minimo errore. Contro la Vibonese sarà una partita da giocare con grinta, col cuore, con la forte determinazione di ripartire, elementi che saranno più importanti dell’aspetto tattico».