L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo.

«Entrare tra le prime dieci è l’obiettivo minimo, dobbiamo entrarci. Per noi l’obiettivo più importante è vincere la prossima gara, non possiamo perdere energie nel lungo termine. Guardiamo poco chi sta sopra, ci interessa la nostra classifica e dobbiamo dare continuità a quanto stiamo facendo nelle ultime settimane. La classifica delle settimane precedenti non è quella del Palermo, iniziamo a vedere qualche raggio di sole, ma dobbiamo continuare così».







«Tutto quello che è successo ci ha compattato. Quando una squadra resta in

dieci sa di dover dare di più per sopperire alla mancanza di un giocatore. Questo ci ha fatto raddoppiare le forze, ma è fisiologico».