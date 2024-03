Gds: “Pisa-Palermo, le probabili formazioni”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle probabili formazioni del match in programma domani tra Pisa e Palermo.

Se le due settimane appena trascorse saranno servite a fare tabula rasa di cattivi pensieri e risultati non raggiunti sarà solo il campo a dirlo: riprendersi da uno 0-3 contro una diretta concorrente non è affatto semplice, ma il Palermo sa benissimo di non potersi più permettere errori e che un ulteriore passo falso a Pisa verrebbe mal digerito dalla piazza.

La sfida con i lagunari era l’ultimo tango per la promozione diretta e si è rivelato fallimentare, quella di domani è la prima di otto verifiche per capire quanta strada possono fare i rosa nei play-off, dando ormai per tramontato il sogno secondo posto: troppi 8 punti da colmare, con tanto di scontro diretto sfavorevole con gli arancioneroverdi (vanificando l’1-3 conquistato al Penzo).

Anche i toscani sono in corsa per gli spareggi promozione, ma attorno a loro c’è una fitta concorrenza e il rendimento super della Sampdoria a marzo rischia di circoscrivere la volata play-off al solo ottavo posto.